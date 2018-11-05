В Беларуси по подозрению в поставках в РФ санкционной продукции арестовали гражданина Украины, сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

«Оперативниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области г. Минску пресечена поставка санкционной продукции в Россию, которой на протяжении двух лет занималась группа украинцев и россиян. Незаконный доход составил 300 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2017-2018 годах они закупали в Польше и Украине плодоовощную продукцию, ввозили ее на территорию Беларуси для последующей реализации в России. «Чтобы придать видимость легальности своей деятельности, они использовали бухгалтерские документы четырех подконтрольных лжепредпринимательских структур и нескольких индивидуальных предпринимателей. В начале ноября текущего года оперативники финансовой милиции задержали две фуры с яблоками и томатами (изъято свыше 40 т). Эта поставка санкционной продукции оказалась последней для группы российских и украинских коммерсантов», – подчеркнули в комитете.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 Уголовного кодекса (незаконная предпринимательская деятельность). Руководил нелегальным бизнесом 32-летний гражданин Украины, он задержан и заключен под стражу. Проводятся следственные действия. В ходе обысков изъяты первичные учетные документы, печати и штампы, а также носители информации, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности», – сказано в сообщении.