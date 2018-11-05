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Военные из состава Объединенных сил провели учения ПВО и ударной авиации, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Во исполнение приказа командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наев прошла проверка готовности дежурных сил авиации и противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что проведена тренировка дежурных боевых расчетов и расчетов зенитно-ракетных войск по выявлению, распознаванию, сопровождению и условному уничтожению воздушных целей. А экипажи штурмовой авиации тренировались условно уничтожать наземные цели.
ForUm

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