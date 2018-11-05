Во французском муниципалитете Межев ушел из жизни основатель группы Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Ален Шевалье.

Об этом Le Figaro сообщили в семье Шевалье, передает Укринформ.

«На 87-м году жизни у себя дома в Межев 1 ноября умер Ален Шевалье», - говорится в сообщении.

Свои соболезнования в связи со смертью Шевалье выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что Шевалье использовал свой талант и интеллект, чтобы помочь политике и промышленности, и имел твердое намерение добиться того, чтобы Франция заняла первое место по продажам товаров класса «люкс» благодаря основанию и развитию группы Moet Hennessy, которая позднее стала LVMH.

Отмечается, что в 1987 году Шевалье вместе с Анри Ракамье основали группу LVMH путем слияния компаний Louis Vuitton и Moet Hennessy.

Компании принадлежат многие бренды, работающие на рынке продуктов роскоши - парфюмерии, косметики, алкоголя и высокой моды.

Похороны бизнесмена состоятся 7 ноября.