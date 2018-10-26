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Известное американское издание Foreign Policy исправило интервью с первым заместителем председателя мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александром Хугом - удалили цитату, где он говорит, что прямых доказательств присутствия россиян в рядах боевиков у ОБСЕ нет.

Об этом говорится в материале «Подсчитывая мертвых в забытой войне в Европе».

В оригинальной версии статьи приводились слова Хуга, что ОБСЕ не видели прямых доказательств вторжения России в Восточную Украину, но впоследствии журналист удалил этот пассаж с пометкой «Исправлено».

«Мы удалили это замечание, поскольку оно не передавало его (Хуга. - Ред.) точку зрения», - объясняет автор интервью.

Напомним, 25 октября Foreign Policy опубликовало интервью с Хугом, в котором тот рассказал, что мониторинговая миссия видит, как колонны техники едут из РФ на Донбасс, однако допускает, что люди в российской форме в ОРДЛО могут и не быть россиянами.
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