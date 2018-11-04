Китай в ноябре начнет строительство своего первого постоянного аэропорта в Антарктике, говорится в издании китайского министерства науки и технологий Keji Daily, передает fixygen.ua.

В первое время аэропорт будет обслуживать небольшие китайские полярные самолеты Xueying 601 ("Снежный орел"), которые были выпущены три года назад.

Китайские экспедиции до сих пор использовали российские аэропорты, однако рейсы было сложно координировать.

"Китай входит в число ведущих стран, занимающихся научными исследованиями в Антарктике, и потому ему следует обеспечить возможность логистической поддержки деятельности в Антарктике. В будущем аэропорт предоставить гарантии обслуживания крупных воздушных судов", - пишет Keji Daily.

Строительные работы в Антарктике сопряжены со значительными трудностями: ледниковый щит постоянно движется, а снежный покров препятствует укладке взлетно-посадочной полосы.

Напомним, всего на данный момент в Антарктике насчитывается уже больше 20 аэропортов.

Как сообщалось ранее, китайские ученые намерены к 2020 году запустить собственную Луну. На орбиту будет выведен уникальный спутник.