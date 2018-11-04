также в разделеМир
Tesla начинает производство электромобилей в Китае 12
В США камера видеонаблюдения сняла «телепортацию» 91
Xiaomi выпускает на рынок «бюджетные» ноутбуки на Windows 10 19
Илон Маск испытал туннель для автомобилей под Лос-Анджелесом 38
В Великобритании сорван джекпот почти в $100 миллионов 16
Драма «Крид 2»: Рокки Бальбоа вновь встретится с Иваном Драго 11
Рейтинг партии Меркель вырос 25
Масштабное ДТП в Китае: Грузовик врезался в 30 автомобилей 15
В Швеции обнаружили уникальный электромобиль 55
Ученые запустили суперкомпьютер, который создавался 30 лет 69
Made in China: Китайцы хотят запустить собственную Луну 55
Популярный антивирус перестает работать с некоторыми версиями Windows 62
В Венеции произошло крушение самолета 38
Мелания Трамп заступилась за супруга перед СМИ 28
Стало известно, как установить ОС Android на компьютер 86
В Google Play обнаружено приложение, которое ворует данные пользователей 87
В Малайзии 12-летний мальчик разрабатывал компьютерную игру в интернет-кафе 15
В Сети показали новые снимки «Валькирии» 39

Китай в ноябре начнет строительство своего первого постоянного аэропорта в Антарктике, говорится в издании китайского министерства науки и технологий Keji Daily, передает fixygen.ua.

В первое время аэропорт будет обслуживать небольшие китайские полярные самолеты Xueying 601 ("Снежный орел"), которые были выпущены три года назад.

Китайские экспедиции до сих пор использовали российские аэропорты, однако рейсы было сложно координировать.

"Китай входит в число ведущих стран, занимающихся научными исследованиями в Антарктике, и потому ему следует обеспечить возможность логистической поддержки деятельности в Антарктике. В будущем аэропорт предоставить гарантии обслуживания крупных воздушных судов", - пишет Keji Daily.

Строительные работы в Антарктике сопряжены со значительными трудностями: ледниковый щит постоянно движется, а снежный покров препятствует укладке взлетно-посадочной полосы.

Напомним, всего на данный момент в Антарктике насчитывается уже больше 20 аэропортов.

Как сообщалось ранее, китайские ученые намерены к 2020 году запустить собственную Луну. На орбиту будет выведен уникальный спутник.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги