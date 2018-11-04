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Журнал Preventive Medicine Report опубликовал результаты исследования американских ученых, подтвердивших опасность смартфонов для психики детей. Исследователи констатировали, что дети младше 18 лет, которые проводяту экранов смартфонов и других гаджетов более часа в день, склонны к возникновению психических проблем, пишет Lady Health.

Специалисты выяснили, что даже часа общения с гаджетами в день достаточно, чтобы привести к появлению психических проблем у детей. По данным исследования, длительное использование гаджетов коррелирует со снижением любознательности, самоконтроля, эмоциональной стабильности, а также с повышенной отвлекаемостью. Кроме того, дети, которые используют гаджеты час в день и более, часто имеют проблемы в общении со сверстниками, отметили ученые.

В пользу выводов экспертов говорят данные анализа сведений, полученных в рамках национального опроса родителей о здоровье детей за 2016 год. Изучение этой информации позволило установить закономерность между временем, проведенным у экранов гаджетов, и психическим состоянием как у детей младшего возраста, так и у подростков. В отношении подростков такая закономерность проявляется гораздо сильнее, заявили исследователи.

В частности, было установлено, что у подростков от 14 до 17 лет, проводящих у экранов гаджетов семь и более часов в день, психические проблемы выражаются существеннее, чем у детей той же возрастной группы, но проводящих у экранов час в день. Конкретно речь идет о таких проблемах, как депрессия и тревожность.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, глобальный рынок восстановленных смартфонов растёт более быстрыми темпами, чем сегмент новых устройств. Во втором квартале 2018 года он увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи новых аппаратов за те же три месяца сократились на 1%.
ForUm

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