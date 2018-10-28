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Согласно исследованию аналитической компании Counterpoint Research, глобальный рынок восстановленных смартфонов растёт более быстрыми темпами, чем сегмент новых устройств. Во втором квартале 2018 года он увеличился на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи новых аппаратов за те же три месяца сократились на 1%, пишет PORTALTELE.

Почти неотличимый дизайн разных поколений iPhone стал одной из главных причин их популярности на вторичном рынке. На фото iPhone 7 (слева) и iPhone 6 (справа)

Ключевым фактором, определяющим рост популярности подержанных смартфонов, является их более низкая цена. Кроме того, на вторичный рынок техники всё охотнее выходят крупные ретейлеры и операторы. Покупка бывшей в эксплуатации электроники у таких продавцов минимизирует предполагаемые риски, связанные с приобретением ненового товара. На фоне этой тенденции розничные торговые сети активно развивают сервисы типа «trade-in», когда покупатель сдаёт свой старый смартфон в обмен на скидку на новый.

Крупнейшим в мире рынком восстановленных смартфонов является Китай, а наибольший рост в этом сегменте во втором квартале 2018 года продемонстрировала Индия (+ 41 %). Примечательно, что продажи смартфонов на вторичном рынке на фоне падения на первичном увеличиваются не только в развивающихся странах. В США, например, во второй четверти года восстановленных смартфонов реализовали примерно на 18 % больше, чем годом ранее, в то время как продажи новых просели более чем на 20 %.

Самым популярным брендом подержанных смартфонов является Apple iPhone. Этому способствуют сразу несколько факторов. Во-первых, iPhone меньше многих других марок теряют в цене; во-вторых, потребителей привлекает преемственность дизайна моделей разных поколений (обычному человеку отличить iPhone 6 от iPhone 7 или даже от iPhone 8 порой нелегко); в-третьих, даже неновые «яблочные смартфоны» получают все последние обновления iOS и поддерживают современные приложения. Таким образом, продукции Apple и Samsung принадлежит свыше трети рынка восстановленных смартфонов, говорится в отчёте Counterpoint Research.

Как сообщалось ранее, инциденты со взрывами смартфонов являются, скорее, исключением из правил, чем тенденцией, сообщил шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн. По его словам, необходимо понять, что происходило с гаджетом до момента взрыва.
ForUm

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