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В Киеве задержали вице-президента Федерации бокса Киева (ФБК) Николая Щура. Мужчину подозревают в совершении хулиганских действий, пишет «Журналист».

Щура задержали бойцы специального назначения в ходе проведения спецоперации.

Отметим, что в сети появились кадры задержания вице-президента Федерации бокса Киева. На видео видно, что вице-президент ФБК сам открыл дверь правоохранителям, которые тут же повалили его на пол. После этого ему надели наручники и посадили его в транспортное средство.

Также, в распоряжении Страны оказалось оперативное видео задержания Николая Щура - вице-президента Федерации бокса Киева.

На ролике видно, как спецназ после пререканий у двери врывается в дом к Щуру и валит его на пол, а потом увозит.
ForUm

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