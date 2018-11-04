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Укрепление партнерства с Америкой в сфере энергетики станет основным вопросом на повестке дня визита министра энергетики США Рика Перри в Украину, Польши, Венгрии и Чехии, передает Радио Свобода.

Визит министра Рика Перри состоится на следующей неделе, сообщает Посольство США в Польше.

Во время саммита инициативы «Трех морей», который состоялся ранее в этом году в Румынии, Рик Перри дал старт новому Партнерству с трансатлантичои сотрудничества (Р-ТЭС) с целью расширить сотрудничество США с союзниками в Европе.

Во время визита, обсуждения коснутся также таких вопросов, как ядерная энергетика, кибербезопасность, поставки угля и экспорт сжиженного газа из США.

Находясь в Украине, Рик Перри планирует посетить Трипольской тепловую электростанцию, которая получила первые поставки угля из США этим летом - результат усилий президента Дональда Трампа по расширению экспорта США в сфере энергетики, говорится в сообщении посольства.

Визит Перри также станет проявлением поддержки усилий Украины и Польши в поиске альтернатив покупки угля и газа из России.
ForUm

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