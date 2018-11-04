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В Сети появился новый кадр из спортивной драмы «Крид 2», на котором запечатлены главный герой в исполнении Майкла Б. Джордана, его наставник Рокки Бальбоа (Сильвестр Сталлоне) и девушка Бьянка (Тесса Томпсон), пишет rusjev.net.

В центре сюжета снова окажется боксёр Адонис Крид (Майкл Б. Джордан), пытающийся балансировать между личными обязательствами и подготовкой к своему следующему поединку, который станет самым большим вызовом в его жизни.

Встреча лицом к лицу с противником, тесно связанным с прошлым семьи Крида, только усиливает напряжение на ринге. Рокки Бальбоа по-прежнему рядом с Адонисом, и вместе им предстоит столкнуться с их общим наследием, понять, за что стоит бороться, и осознать, что нет ничего важнее семьи.
ForUm

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