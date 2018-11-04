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Впервые в истории украинской Премьер-лиги состоится матч, который будет обслуживать полностью женская бригада арбитров, пишет sportarena.

Главной судьей матча Львов — Ворскла станет Екатерина Монзуль.

Ее помощницы — Марина Стрелецкая и Александра Ардашева, которые дебютируют в Премьер-лиге. Четвертым рефери станет Анастасия Романюк.

Матч состоится сегодня, 4 ноября, начало — 17:00.

Как сообщалось ранее, Национальная сборная Украины по футболу победила команду Чехии со счетом 1:0, обеспечив себе победу в группе B1 Лиги наций и выход в дивизион А.
ForUm

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