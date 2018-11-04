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Сегодня, 4 ноября, вступил в силу закон под условным названием «Маски шоу стоп-2», пишет Телеграф.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного производства и других лиц правоохранительными органами во время осуществления досудебного расследования» накануне, 3 ноября, был опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Законом внесен ряд изменений в Уголовный процессуальный кодекс, которыми, в частности, установлена возможность другого лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли все сроки, установленные для проведения досудебного расследования.

Как сообщалось, Верховная Рада 18 сентября приняла закон № 8490, который имеет целью не допустить безосновательного продолжения досудебного расследования и усилить ответственность правоохранителей за нарушения прав предпринимателей при осуществлении следственных действий.

Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской на иностранного бизнеса подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования».
ForUm

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