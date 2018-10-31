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Президент Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской на иностранного бизнеса подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Закон под условным названием «маски-шоу стоп-2» облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, полицеского, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Говоря простым языком, за неправомерное преследование бизнеса должны с сегодняшнего дня будут нести персональную ответственность, том числе и материальную», - сказал Порошенко.

Закон направлен на обеспечение неукоснительного соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами во время досудебного расследования уголовных правонарушений и усиление ответственности должностных лиц, должностных лиц правоохранительных органов за ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей во время досудебного расследования.

Напомним, данный закон Верховная Рада приняла 18 сентября.
ForUm

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