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На проспекте Николая Бажана возле станции метро «Харьковская» столкнулись автомобили Mitsubishi Outlander и Peugeot 3008 такси Uber. У водителя внедорожника были явные признаки алкогольного опьянения.

ДТП произошло в субботу, 3 ноября, около 23:00. Об этом Информатор узнал, побывав на месте происшествия.

По словам водителя Peugeot, он двигался с пассажиром по проспекту Бажана в сторону центра. В этот момент в него сзади влетел Mitsubishi Outlander. Удар был такой силы, что Peugeot раскрутило на дороге и он перевернулся, ударившись крышей в столб. Очевидцы сообщили, что внедорожник двигался в крайней левой полосе на большой скорости и пытался перестроится через несколько полос, чтобы повернуть направо.

В результате столкновения серьезные травмы получил пассажир такси. Его госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. У водителя Mitsubishi Outlander были явные признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на драгере он отказался. Мужчина заявил, что будет проходить тест на содержание алкоголя в крови только в медучреждении. На месте работали два экипажа патрульной полиции и «скорая». Детали происшествия установит следствие.

Как сообщалось ранее, в Киеве на проспекте Победы BMW потерял управление, вылетел на тротуар и снес два дерева. Водитель и пассажиры скрылись с места аварии.
ForUm

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