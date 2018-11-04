Вчера, 3 ноября, в Венеции произошло крушение самолета, в результате которого погибли 2 человека. Об этом сообщает ANSA, передают Українські Новини.
"Небольшой самолет Sia Marchetti Sf 260 разбился около Каорле в местности Бриан", - говорится в сообщении.
Так, сообщается, что один из погибших был летчиком-инструктором.
На место происшествия прибыли пожарные, медики и военные (карабинеры).
Также отмечается, что причина крушения неизвестна.
Как сообщалось ранее, в результате крушения истребителя Су-27 в Винницкой области погибли два пилота.
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