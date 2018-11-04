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Украинская актриса Ольга Сумская, для которой Роксолана является знаковой ролью, вспомнила, что ее больше всего впечатлило во время съемок сериала "Великолепный век. Роксолана", передает ТСН.

Актрисе очень понравились драгоценности (которые называли лал) Хюррем Султан - уникальное кольцо в 86 карат, которое Хюррем подарил султан Сулейман.

"Он закрытый, он охраняется. И я когда хотел его тайно сфотографировать, я это сделал и на меня набросилось четыре или пять охранников. Но сказали, что люди из кино и снимали фильм", - вспомнил муж Ольги Виталий Борисюк.

"И я думаю: "Боже, как я такой хочу". И я заказала Виталию об этом лале, и он мне подарил. Это не бриллиант, но это точная копия того лала - 86 каратов", - добавила Сумская, демонстрируя кольцо.
ForUm

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