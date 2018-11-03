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Большинство немцев считают, что возглавить Христианско-демократический союз Германии после ухода из политики лидера партии Ангелы Меркель может немецкий политик, член ХДС Фридрих Мерц, пишет Сегодня.

Экс-глава Социал-демократической партии и Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль рассказал, что Фридрих Мерц "определённо имеет хорошие шансы" занять пост председателя Христианско-демократического союза.

Габриель полагает, что кроме должности председателя ХДС Мерц хочет стать и канцлером ФРГ: "Думаю, любой председатель ХДС в принципе может претендовать на то, чтобы стать следующим канцлером. Скажет ли он об этом сейчас или нет, это другой вопрос. Но зачем кому-то стремится стать председателем ХДС, если он не хочет быть преемником Меркель?"

Социологический институт Civey по заказу газеты Die Welt провёл опрос, согласно которому 49% немцев считают, что Мерц сможет улучшить рейтинги ХДС. Кроме Мерца, есть ещё два кандидата: Аннегрет Крамп-Карренбауэр и Йенс Шпан. В силу их действия верят 19% и 6% опрошенных людей. И почти четверть немцев склонны к тому, что ни один из кандидатов не сможет справиться с этой должностью.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) решила дать другим возможность «взять на себя ответственность».
ForUm

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