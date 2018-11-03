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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко оконфузился в попытке в очередной раз продемонстрировать свою близость к народу, пишет U-NEWS.

Так, в пятницу, 2 ноября, нардеп опубликовал на своей странице в Facebook новый пост, посвященный проблеме рождаемости в Украине. Он сопроводил его фотографией, на которой стоит на улице рядом с женщиной с коляской.

Ляшко утверждает, что случайно разговорился с матерью двойняшек на улице и та пожаловалась ему на то, что получает мизерную помощь от государства.

Впрочем, люди в комментариях заметили некоторое несоответствие рассказанной депутатом истории с тем, что изображено на фото. В частности, выяснилось, что коляска женщины стоит несколько тысяч долларов, что позволяет усомниться в том, что она действительно нуждается в деньгах.

«У нее коляска Bugaboo. такая для двойняшек 2000 (две тысячи долларов) стоит)) и действительно, за государственную помощь такую не купишь», — написала одна из комментаторов. При этом она также предположила, что коляску женщине могли дать специально для съемки.

«Я бы на месте кандидата в президенты не брала бы в кадр ничего дороже 30-50 грн.», — также отметила комментатор.

«Олег Ляжко не даром рядом позирует», — согласились с ней другие.

Также в комментариях украинки жаловались на то, как тяжело растить ребенка в нашей стране без должной поддержки со стороны государства.

«Если бы мой муж не пахал по 2 смены на заводе, то жили бы мы Божьим духом. Посмотрите на цены на памперсы, на смеси. Как жить? 900 грн в месяц на маленького ребенка, который ест только смесь», — рассказывали люди.

Как сообщалось ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро готовят представление о снятии неприкосновенности с лидера депутатской фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олега Ляшко.
ForUm

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