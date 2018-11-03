В Днепре двух девушек судили за убийство мужчины. Как было установлено, недавно Ленинский районный суд в Днепре признал двух местных жительниц виновными в убийстве, пишет Судебно-юридическая газета.

По сообщению областной прокуратуры, 24-летняя девушка вместе с 23-летней ранее судимой приятельницей употребляла спиртные напитки. Кроме того, в совместном возлиянии участвовал их общий знакомый, с которым они распивали алкоголь.

Как удалось установить во время следствия, когда компании стало не хватать алкоголя, девушки потребовали «добавки». Тем не менее, мужчина отказался поделиться спиртным, что стало причиной нападения.

Возмущенные отказом мужчины, девушки принялись по очереди наносить ему ножевые удары. От полученных ран мужчина скончался. В результате суд приговорил обеих к семи годам лишения свободы.

Как сообщалось ранее, в Польше суд Люблина приговорил к пожизненному заключению 37-летнего украинца, который зарезал польского футболиста.