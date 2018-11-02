На оккупированной территории Донецкой области обстреляли беспилотник СММ ОБСЕ, сообщается в отчете миссии за 1 ноября.

«В направлении беспилотного летательного аппарата СММ снова, по оценке наблюдателей, был направлен огонь из стрелкового оружия. При осуществлении полета мини-БПЛА на южной окраине н. п. Желтое (неподконтрольный правительству, 17 км к северо-западу от Луганска), команда СММ слышала 40 выстрелов из стрелкового оружия приблизительно в 2 км к северо-северо-западу от своего местонахождения, в том месте, где пролетал БПЛА. По оценке наблюдателей, выстрелы были направлены на БПЛА», – гвоорится в сообщении.

В СММ подчеркнули, что члены патруля посадили БПЛА, на котором не было повреждений, и покинули это район.

Напомним, 26 октября после того как дрон ОБСЕ зафиксировал передвижение российского конвоя на Донбассе, его работу заглушили.