Посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень завершил свою работу в Украине. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы. Пожелал ему хорошей дороги и успехов на родине», – написал он.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время