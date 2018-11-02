Обнародовано видео боевых стрельб ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» на государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовано на странице секретаря СНБО Александра Турчинова в Facebook.
Как ранее сообщал ForUm, на полигоне ВСУ «Ягорлык» прошли военные учения с боевыми стрельбами с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.
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