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Обнародовано видео боевых стрельб ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» на государственном полигоне «Ягорлык» в Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовано на странице секретаря СНБО Александра Турчинова в Facebook. 

Как ранее сообщал ForUm, на полигоне ВСУ «Ягорлык» прошли военные учения с боевыми стрельбами с использованием широкого спектра зенитно-ракетных комплексов (ЗРК С-300 различных модификаций, «Бук», «Тор», «Оса-АКМ» и других) участвовали подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Зенитно-ракетные войска Воздушных сил ВСУ.
ForUm

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