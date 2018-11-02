Продолжительная и обстоятельная встреча президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом может состояться в Аргентине на полях G20. Об этом журналистам заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

На «двадцатке» продолжительная и обстоятельная, а в Париже - короткая», - сказал он.

При этом Ушаков отметил, что встреча на G20 пока находится в стадии согласования.

На состоявшемся 18 октября брифинге в преддверии визита помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Москву представитель администрации США высокого ранга указал на возможность организации переговоров Путина и Трампа на полях саммита Группы двадцати в Аргентине.

Торжества во Франции по случаю столетия перемирия в Первой мировой войне состоятся 11 ноября. Саммит Группы двадцати пройдет в Аргентине 30 ноября - 1 декабря.