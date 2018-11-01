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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов прокомментировал введение РФ санкции в отношении Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

«Информация о применении Россией санкций против Украины застала меня на военном полигоне на юге нашей страны рядом с Автономной Республикой Крым, где происходят масштабные военные учения по противовоздушной обороне. Я думаю, есть только один возможный комментарий относительно этих российских санкций - напугали ежей голым задом. Точка», – отметил он.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».
ForUm

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