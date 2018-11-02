Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнародовало список топ-нарушений за октябрь.

Первым указан нардеп Вадим Новинский, который по данным НАПК, недостоверно задекларировал принадлежащее ему имущество в декларациях за 2015 и 2016 годы - на сумму свыше 8,6 млн гривен в каждой декларации. В отношении депутата составлены и направлены в НАБУ 2 обоснованных вывода о признаках уголовного преступления.

Начальник ГУ Государственной миграционной службы в городе Киеве Татьяна Биляк: указала недостоверную информацию в декларации 2015 года на сумму более 8,6 млн грн, за 2016 – на сумму свыше 1,5 млн грн, за 2017 - более 1,6 млн грн. Составлено 3 вывода, которые переданы в НАБУ.

Председатель Ривненской ОГА Алексей Муляренко в декларации подал недостоверные сведения на сумму более 388 тыс. грн, что составляет 242 прожиточных минимума для трудоспособных лиц. В отношении чиновника составлен и направлен в суд админпротокол. Отметим, что за декларирование недостоверных сведений на сумму более 250 прожиточных минимумов наступает уже уголовная ответственность.

Судья Верховного Суда Украины Александр Потыльчак: задекларировал недостоверные сведения на сумму более 303 тыс. грн, в связи с чем подан в суд админпротокол.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанышина несвоевременно подала ежегодную декларацию за 2017 год. Соответствующий протокол направлен в суд.