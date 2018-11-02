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Если суд заочно признает экс-президента Украины Виктора Януковича виновным по делу по обвинению в государственной измене, все его имущество в Украине и за ее пределами будет конфисковано. Об этом в эфире львовского телеканала «Перший західний» сказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает УНИАН.

«Я не буду представлять решение суда (в отношении Януковича. – Ред.), давайте его дождемся... В чем смысл заочных процессов осуждения? Прежде всего, приговор в отношении гражданина, который не находится на территории Украины, имеет не только моральное, но и материальное значение», - заявил генпрокурор.

Луценко отметил, что сейчас суды в заочном порядке рассматривают дела не только в отношении Януковича, но и еще в отношении десятков бывших высокопоставленных лиц из окружения экс-президента.

«Материальное - если суд признает кого-то из них виновным в особо тяжких преступлениях - происходит конфискация всего известного имущества на территории Украины и за ее пределами. Если даже через некоторое время такое имущество будет найдено - оно также будет подлежать конфискации, поэтому такие процессы очень важны и в материальном плане. Поэтому этот процесс так старательно затягивается, с моей точки зрения, защитой Януковича», - добавил генпрокурор.

Как ранее сообщал ForUm, 30 октября стадия прений по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича была закончена.

Януковичу разрешили обратиться к суду с последним словом 19 ноября.

Сам Янукович поросил Оболонский райсуд Киева обеспечить его участие в судебных прениях путем видеоконференцсвязи и с адвокатом.

По данным Генпрокуратуры, экс-президента Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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