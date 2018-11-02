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Незаконно удерживаемых капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, а также двух рыбаков Руслана Кондратюка и Андрея Морозова выпустили из СИЗО Симферополя, подтвердила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Украинским морякам изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

«Хочу подчеркнуть, что подобные действия Российской Федерации не имеют ничего общего с реальной правозащитной практикой, а являются только использованием украинских граждан в своей внешнеполитической игре. Ведь сначала Россия вопреки всем международным нормам права незаконно аннексирует Крымский полуостров, затем незаконно использует водные ресурсы Украины и задерживает украинские суда.

А показательное освобождение российскими властями украинских моряков не является истинной гуманитарной миссией», - написала она в Facebook.

Ранее росСМИ сообщили, что капитана украинского судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого и еще двух украинских моряков выпустили из Следственного изолятора №1 Симферополя, им изменена мера пресечения на подписку о невыезде. 

 
ForUm

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