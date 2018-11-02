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Окружной административный суд Киева принял решение в деле по иску ООО «Юридическая компания «Студия права» к Государственной фискальной службе (ГФС) Украины о предоставлении заведомо ложной информации с заключением о достоверности сведений декларации Артема Сытника во время прохождения им специальной проверки в рамках участия в конкурсе на должность директора НАБУ.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

По результатам рассмотрения указанного дела, судом были приняты решения о частичном удовлетворении исковых требований путем признания противоправными действий ГФС о направлении информации о результатах спецпроверки Сытника в нарушение требований п. 12 Порядка проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.  

Отмечается, что рассмотрение дела длилось более 2 лет.
ForUm

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