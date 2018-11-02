Центральная избирательная комиссия отложила выборы в двух объединенных территориальных общинах Донецкой области из-за угрозы терактов. Соответствующее решение было принято на заседании 1 ноября, сообщила пресс-служба ЦИК.
Так, Донецкая областная военно-гражданская администрация ВГА в своем письме предложила отсрочить проведение запланированных на 23 декабря выборов «до стабилизации ситуации».
Отмечается, что речь идет о Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборах в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области.
«Рассмотрев указанное письмо и другие документы, комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеупомянутых местных выборов», - отметили в комиссии.
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