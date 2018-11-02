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На улице Харьковское шоссе в Киеве 24-летний парень подорвался на гранате, сообщает пресс-служба столичного главка.

В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение местного жителя о том, что у его машины лежит человек. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для взрыва. Работники взрывотехнической службы при осмотре территории обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

 
ForUm

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