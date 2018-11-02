также в разделеОбщество
Спустя три года у правоохранителей нет результатов в расследовании грандиозной кражи топлива с Одесского НПЗ
Теракт в Керчи: Студентке с ампутированной ступней отказались платить компенсацию 5
В двух теробщинах Донетчины отложили выборы из-за угрозы терактов 14
РосСМИ: Капитана задержанного в Крыму украинского судна выпустили из СИЗО 19
Из Украины стартовали 22 новых авиарейса 38
Безвиз с Катаром вступил в силу 25
Нацсовет вынес предупреждение Громадському 25
Германия и Франция обвинили Россию в уничтожении беспилотника ОБСЕ на Донбассе 55
1 ноября. Картина дня 22
Википедия забанила Фьюри из-за редактирования статьи о Кличко 42
Преемник Хуга начал работу в СММ ОБСЕ 20
Новый владелец «Вести.Радио» заплатит более 20 тысяч штрафа 11
В Мариуполе арестовали продукцию захваченного Алчевского меткомбината 137
Задержаны подозреваемые в покушении на координатора С14 54
Блогер: Декларация о доходах начальника ГУВБ ГФС Игоря Шкурата может быть недостоверной 57
Вышинского оставили за решеткой до Нового года 17
ГПУ: Ставицкий подделал документы для получения гражданства Израиля 36
«Борисполь» назвали одним из самых непопулярных аэропортов в мире 38

Президент РФ Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где политзаключенный отбывает наказание. Это следует из ответа управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии «Яблоко», сообщает пресс-служба политсилы.

Бюро обратилось к Путину на своем заседании 28 сентября, когда шел 139 день голодовки Сенцова.

«Право помилования – исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения», - говорилось в обращении.

В ответе на обращение начальник департамента Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан С. Есипов «разъясняет», что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, который обращается к президенту страны через администрацию исправительного учреждения.

В дальнейшем ходатайство, наряду с другими материалами, направляется в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где принимается предварительное решение о целесообразности помилования, пишет Есипов.

«При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение Бюро партии «Яблоко» о помиловании Сенцова будет приобщено к данным материалам», - указано в ответе чиновника.

«Такой ответ говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса - сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы», - прокомментировала письмо из администрации Путина председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Напомним, в августе в комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступили два ходатайства о помиловании Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению. 

Ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО. Оба они не были приняты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги