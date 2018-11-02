Президент РФ Владимир Путин не будет рассматривать вопрос о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова без его личного обращения и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, где политзаключенный отбывает наказание. Это следует из ответа управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан на обращение федерального Бюро партии «Яблоко», сообщает пресс-служба политсилы.

Бюро обратилось к Путину на своем заседании 28 сентября, когда шел 139 день голодовки Сенцова.

«Право помилования – исключительная прерогатива президента, Конституция России не ограничивает президента в этом праве. Призываем не бояться осуществить этот шаг, важнейший с гуманитарной, правовой и политической точек зрения», - говорилось в обращении.

В ответе на обращение начальник департамента Управления президента РФ по обеспечению конституционных прав граждан С. Есипов «разъясняет», что в соответствии с положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании, процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного, который обращается к президенту страны через администрацию исправительного учреждения.

В дальнейшем ходатайство, наряду с другими материалами, направляется в комиссию по вопросам помилования на территории субъекта РФ, где принимается предварительное решение о целесообразности помилования, пишет Есипов.

«При поступлении в адрес президента РФ ходатайства о помиловании осужденного Сенцова и представления губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обращение Бюро партии «Яблоко» о помиловании Сенцова будет приобщено к данным материалам», - указано в ответе чиновника.

«Такой ответ говорит о том, что президент снимает с себя ответственность за решение очень важного политического и, самое главное, гуманитарного вопроса - сохранения жизни человека, обвинения в адрес которого политически мотивированы», - прокомментировала письмо из администрации Путина председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Напомним, в августе в комиссию по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) поступили два ходатайства о помиловании Сенцова, но они не были приняты к рассмотрению.

Ходатайства от матери Сенцова и архиепископа Симферопольского и Крымского Климента изначально были написаны на имя президента России. Из администрации президента они были направлены в комиссию по вопросам помилования в ЯНАО. Оба они не были приняты.