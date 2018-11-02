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Из украинских аэропортов стартовали 22 новых рейса, сообщает Президент Петр Порошенко.

«Больше всего из них будет осуществлять лоукостер Ryanair – 12 из Киева и 5 из Львова. Также новые рейсы откроют авиакомпании Wizz Air, Tarom и Atlasglobal», - говорится в Facebook Главы государства.

«Я мечтал об этом, когда 11 июня прошлого года мы открывали символические двери в Европу, когда вводили безвизовый режим. Теперь мы расширяем возможности путешествий для украинцев по конкурентоспособным ценам. Безвиз действует, а Европа становится все ближе и доступнее», - подчеркнул Порошенко.
ForUm

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