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Отец раненной при теракте в Керченском политехническом колледже Натальи Калиниченко заявил, что его семья не получила обещанной компенсации в 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Радио Свобода.

Более того, по словам Юрия Калиниченко, на встрече с жителями Керчи так называемый  глава Сергей Аксенов, объясняя, почему семья не получила средств, назвал ее «неблагополучной» и сказал, что «денег велено не давать».

16-летняя ученица колледжа Наталья Калиниченко оказалась в эпицентре взрыва. Она получила тяжелые травмы, в результате которых ей ампутировали ступню. Сейчас она находится в одной из московских больниц. Лечение, по словам ее отца, продлится еще полгода, а средств у семьи нет.

Как сообщал ForUm, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство. 

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой. Число жертв возросло до 21.

Следственный комитет РФ после взрыва возбудил дело по статье «Теракт». Однако позже дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В свою очередь прокуратурой Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту взрыва колледже по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Опубликован полный список погибших.  
ForUm

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