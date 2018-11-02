На 279 километре автодороги Киев-Ковель неподалеку от села Клесов Ривненской области произошло ДТП с участием лесовоза и двух легковых автомобилей.
Как сообщает ГосЧС, информация о происшествии поступила 1 ноября в 17:49.
По прибытию на место происшествия бойцы ГосЧС
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской районной больницы.
Пока причины возникновения данного происшествия устанавливают правоохранители.
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