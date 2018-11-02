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На 279 километре автодороги Киев-Ковель неподалеку от села Клесов Ривненской области произошло ДТП с участием лесовоза и двух легковых автомобилей.

Как сообщает ГосЧС, информация о происшествии поступила 1 ноября в 17:49.

По прибытию на место происшествия бойцы ГосЧС

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека и один пострадавший в тяжелом состоянии госпитализированы в травматологическое отделение Сарненской районной больницы.

Пока причины возникновения данного происшествия устанавливают правоохранители.
ForUm

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