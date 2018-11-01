Злоумышленник, сообщивший о минировании столичных железнодорожного вокзала и центрального автовокзала, требует 250 тысяч гривен за незадействование взрывных устройств.

Об этом Украинской правде рассказал представитель Нацполиции Ярослав Тракало.

«Около часа назад поступили сообщения о минировании центрального автовокзала и столичного железнодорожного вокзала. На место прибыли взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали», - сказал он.

Тракало добавил, что злоумышленник требует 250 тысяч гривен, при получении которых обещает «не задействовать взрывные устройства».

Он отметил, что по состоянию на 20:45 взрывчатки на железнодорожном вокзале не обнаружили. На автовокзале специалисты продолжают поиски.

Напомним, в Киеве эвакуировали пассажиров Южного железнодорожного вокзала из-за сообщения о заминировании. Полиция также проверяет сообщение о заминировании столичного автовокзала.