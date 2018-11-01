В порту Мариуполя арестовали более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», - написал он в Facebook.

Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма, отметил генпрокурор.