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В порту Мариуполя арестовали более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Наш ответ «санкциям». В порту Мариуполя арестовано более 3 тысяч тонн продукции захваченного оккупантами Алчевского меткомбината, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», - написал он в Facebook.

Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье УК за финансирование терроризма, отметил генпрокурор.
ForUm

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