Британец Марк Этерингтон сменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.
«Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ на должности заместителя главы миссии, принося свой многолетний опыт и профессионализм на благо миссии и Украины», - отметили в ОБСЕ.
Весной 2014 года Этерингтон вместе с Хугом были назначены замглавы миссии, однако позже Этерингтон покинул эту должность.
Напомним, Александр Хуг ушел с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершилась 31 октября.
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