Британец Марк Этерингтон сменил Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

«Марк Этерингтон возвращается в СММ ОБСЕ на должности заместителя главы миссии, принося свой многолетний опыт и профессионализм на благо миссии и Украины», - отметили в ОБСЕ.

Весной 2014 года Этерингтон вместе с Хугом были назначены замглавы миссии, однако позже Этерингтон покинул эту должность.

Напомним, Александр Хуг ушел с поста заместителя главы СММ ОБСЕ, его миссия завершилась 31 октября.