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Начальник Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Игорь Шкурат выплатил больше миллиона гривен в долларовом эквиваленте по кредиту, официально зарабатывая в три раза меньше, что вызывает сомнения в достоверности его декларации о доходах. Об этом пишет блогер Юрий Шеляженко.

Также, по словам блогера, Шкурат не задекларировал принадлежащий жене земельный участок на промплощадке в Вишневом, который находится в ипотеке, и эту ипотеку на сумму 100 тыс. долларов США в АКБ ТАС «Комерцбанк» также не задекларировал.

«Учитывая скромные официальные доходы жены от предпринимательства, не исключено, что для получения ипотеки была подана поддельная справка о доходах... По некоторым данным, через принадлежащую жене сеть из 5-ти ресторанов Сушиленд+ в Киеве и Киевской области Игорь Шкурат легализует наличные средства, полученные коррупционным путем» – говорится в блоге под заголовком «Как Игорь Шкурат разваливает таможню».

Ссылаясь на свои источники, Шеляженко утверждает, что Шкурат, получив должность по протекции отца премьер-министра Бориса Гройсмана, собирал компромат на руководство ГФС, выстроил коррупционную вертикаль, установил подчиненным график поборов, а за отказ носить дань уволил более 200 сотрудников, то есть 60% личного состава. На место опытных оперативников были наняты 20 послушных курсантов без стажа работы и причастные к коррупционным скандалам деятели. Первого заместителя начальника ГУВБ ГФС Яна Одарченко, по словам блоггера, уволили из СБУ за незаконное прослушивание и вымогательство взяток с авиаперевозчиков. А начальник отдела оперативного обеспечения территориальных органов ГФС в западных регионах Украины Сергей Мунтян фигурирует в уголовном производстве в связи с провокацией взятки, причисляется активистами к крышевателям контрабанды и наркотрафика. Мунтян скрыл в декларации проживание с женой, судьей Киевского райсуда Одессы Любовью Калиниченко, в частном доме в дорогом районе Большого Фонтана в Одессе по адресу ул. Урожайная, 8а. Кроме того, Мунтян не упомянул в декларации, что ездит на машине Toyota Land Cruiser 200, номерной знак ВН0002СТ, стоимостью 80 тыс. долларов, которая оформлена на отца.

Также блогер приписывает Шкурату причастность к последним скандалам вокруг провокации взятки на Львовской таможне, похищения 37 контейнеров с зоны таможенного контроля и фуры дохнущих овец на Одесской таможне.

По словам Шеляженко, подчиненные Шкурата собирали компромат для шантажа региональных руководителей ГФС, провоцировали взятки и вымогали у предпринимателей за недосмотр фур и контейнеров с контрабандой по 100-200 тыс. долларов США и за оформление обычного груза без задержек и придирок по доллару с килограмма, минимум 10 000 долларов США. А сумма взятки за возможность украсть контрабандные контейнеры в Одессе составила 2 млн долларов.

Блогер призвал покровителей и непосредственное руководство Шкурата «отнестись серьезно к многочисленным сигналам о том, что своей жадностью и непрофессионализмом начальник ГУВБ ГФС позорит государство, разоряет бюджет, разваливает фискальную службу и подрывает экономическую безопасность Украины».
ForUm

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