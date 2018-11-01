Поставить подпись под Народной декларацией о мире или перестать спекулировать на теме восстановления мира на Донбассе. С такими словами заместитель председателя политической партии «РАЗУМНАЯ СИЛА» Александр Савченко обратился к лидеру Радикальной партии. «Пришло то время, когда нужно прекратить спекулировать на теме мира. Уважаемый Олег Ляшко, я обращаюсь лично к вам! Поставьте подпись под декларацией о мире, если вы действительно за мир в Украине, а не просто спекулируете на теме!» ‒ заявил политик.

«Там, на Востоке Украины, гибнут люди, наши сограждане. Конечно, легко сидеть в теплом Киеве и рассказывать о том, как прекрасно было бы закончить конфликт на Донбассе. Но, а вы там были? Вы общались с гражданами Украины, которые остались на неподконтрольных территориях? Наша партия была, я там был! Государство просто забыло о своих гражданах там... Хватит пустых разговоров, поддержите те реальные действия, которые делают люди или перестаньте спекулировать», - добавил Савченко.

Также известно, что политическая партия «РАЗУМНАЯ СИЛА» на «радикалах» останавливаться не намерена и будет требовать подписания Народной декларации от всех украинских политиков, которые так или иначе поднимают тему мира на Донбассе. Необходимо не просто говорить, а действовать! В «РАЗУМНОЙ СИЛЕ» уверены, что каждый политик, который считает себя народным, должен услышать украинцев и поддержать мирную инициативу.

Напомним, Народная декларация о мире была инициированная партией «РАЗУМНАЯ СИЛА» в сентябре текущего года. На данный момент активно продолжается подписная кампания и документ поддержало уже более 400 тысяч граждан по всей Украине, в том числе, и на неподконтрольных территориях.

23 октября, по данным СМИ, депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Скуратовский вместе с экс-председателем Житомирской ОГА, председателем Житомирской областной организации от той же политической партии Юрием Забелой в состоянии сильного алкогольного опьянения сожгли автомобиль и жестоко избили Александра Сорочана – главу Плахтинянского сельсовета Макаровского района.