16-летнюю жительницу Саратского района обнаружили в петле на собственном дворе, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Об этом полицейским сообщила соседка девушки.
При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявлено и телесных повреждений на теле погибшей.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.
С места происшествия изъяты мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств ее смерти.
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