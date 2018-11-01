также в разделеПроисшествия
На Одесчине легковушка наехала на группу пешеходов, есть жертвы 47
СМИ: Командира разведвзвода 28-й ОМБр избил до смерти старший по должности 73
В Бердянске в результате стрельбы ранены 3 человека 20
За сутки боевики провели 24 обстрела, 2 военных ранены 12
Под Славянском неизвестные ранили 5 мужчин 59
ООС: Боевики совершили 21 обстрел, двое военных ранены 16
Умер известный мультипликатор Давид Черкасский 57
В Харькове на балконе многоэтажки повесилась школьница 67
По факту нападения на члена «Нацдружин» в Павлограде завели дело 23
В Черновцах полицейский до полусмерти избил мужчину 38
Жуткая трагедия на Черниговщине: найдены трупы матери и двух ее детей 189
Сутки в ООС: 20 обстрелов, ранен 1 военный 16
В Павлограде неизвестные напали на активиста «Нацдружин» 165
Полиция сообщила подробности убийства 5 человек в Кривом Роге 176
На Закарпатье от кори умер 12-летний мальчик 23
ООС: Боевики совершили 19 обстрелов, один военный ранен 19
На трассе Харьков – Симферополь на ходу загорелся автобус с людьми 56
Автомошенники изобрели новые схемы «развода» водителей 91

16-летнюю жительницу Саратского района обнаружили в петле на собственном дворе, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Об этом полицейским сообщила соседка девушки.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы не обнаружили никаких следов борьбы или признаков совершения любого преступления. Не выявлено и телесных повреждений на теле погибшей.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «самоубийство» Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия изъяты мобильный телефон несовершеннолетней. Продолжаются следственные действия с целью установления причин и обстоятельств ее смерти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1479 грн.
19
Теги