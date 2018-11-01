Национальный совет по телерадиовещанию решил взыскать штраф с ООО ТРК «Мир», Киев (местное эфирное вещание, позывные «Вести.Радио») в связи с нарушением объема ведения передач на украинском языке. Соответствующее решение принято на заседании 1 ноября.

«Внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18.07.2018, зафиксировала, что лицензиат не соблюдает требований части пятой статьи 9 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку объем ведения дикторами и ведущими радиопередач на государственном языке составил 42,4% суточного объема ведения передач», - говорится в сообщении.

Согласно указанной статье, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач на государственном языке. Со дня вступления в силу Закона № 1421-VIII от 16.06.2016 минимальная доля ведения передач на государственном языке, предусмотренная частью пятой статьи 9, составляет: в течение первого года – не менее 50 процентов, в течение второго года – не менее 55 процентов, в течение третьего года – не менее 60 процентов.

Нарушение этой нормы является основанием для применения санкции «взыскание штрафа», размер которого составляет 5% лицензионного сбора для ТРК «Мир». Он составил 22 782,38 грн.

Компанию обязали уплатить штраф в госбюджет в тридцатидневный срок со дня уведомления. Кроме того, лицензиат должен в течение месяца привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, иначе к нему могут быть применены санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины.

Во время заседания один из новых совладельцев, которые приобрели компанию, Роман Андрейко пояснил, что нарушения были в компании предыдущего владельца, но сейчас, когда компания перешла в его управление, он готов оплатить штраф и не будет обжаловать решение регулятора в суде. Документы о переоформлении лицензии в связи с изменением владельцев уже поданы в Национальный совет.