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Харьковский стадион «Металлист» вошел в число претендентов на проведение матча за Суперкубок УЕФА в 2021 году.

Помимо Харькова, на проведение поединка между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы также претендуют белорусский Минск, финские Хельсинки и североирландский Белфаст, сообщает «Новое Время».

Городами, которые могут принять финал Лиги чемпионов-2021, названы немецкий Мюнхен и российский Санкт-Петербург. Финалом Лиги Европы этого же года заинтересовались австрийская Вена, грузинский Тбилиси, а также испанская Севилья.

Финал женской Лиги чемпионов 2021 года провести у себя хотят чешская Прага и шведский Гетеборг. Окончательные предложения вместе с заявочными досье стороны должны подать до 15 февраля 2019 года.

Исполнительный комитет УЕФА выберет места проведения еврокубковых финалов 2021 года в мае-июне 2019 года. До 26 октября национальные ассоциации должны были обозначить свой интерес к их организации.
ForUm

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