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В Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель легкового автомобиля совершил наезд на группу пешеходов, в результате чего один из них погиб на месте, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

В дежурную часть Белгород-Днестровского отдела полиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Выпасное случилась дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на пешеходов. Погиб 26-летний житель села Выпасное. Устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч.2 ст. 289 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
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