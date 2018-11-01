также в разделеМир
Великобритания легализовала медицинскую марихуану 11
Опубликовано видео аварии ракеты «Союз» 26
Ким Чен Ын собрался с визитом в Сеул 15
Найден «черный ящик» разбившегося в Индонезии Boeing 66
В парижском аэропорту столкнулись два самолета 104
В Индии открыли самую высокую в мире статую 45
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний парень 134
В Афганистане разбился военный вертолет: погибли 25 человек 69
Ответ «фабрике троллей»: В Чехии появилось «движение эльфов» 27
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 40
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 44
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов 59
Трамп решил отменить гражданство США по рождению 43
Российский авианосец получил пятиметровую пробоину при падении крана 58
Названа возможная причина крушения индонезийского Boeing 87
Францию накрыл мощный снегопад, обесточены 200 тысяч домов 119
МИД Польши: Германия действует вопреки позиции ЕС в вопросе «Северного потока-2» 42
В РФ затонул плавучий док, в котором ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов» 108

Япония запустила собственную версию системы глобального позиционирования. 

Новая система использует четыре орбитальных спутника Michibiki.

Последний из них был запущен на орбиту в октябре прошлого года. Они дополняют американские спутники системы GPS, и как минимум один из них всегда находится над Японией, сообщает Укринформ.

Сигналы от этого спутника идут под таким углом, который позволяет избежать помех от небоскребов. Смартфоны и автомобильные навигаторы, которые ловят сигнал, будут показывать местонахождение более точно и надежно.

Спутники также отправляют специальный сигнал, который снижает погрешность позиционирования с 10 метров до нескольких сантиметров.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1479 грн.
8
Теги