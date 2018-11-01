Япония запустила собственную версию системы глобального позиционирования.

Новая система использует четыре орбитальных спутника Michibiki.

Последний из них был запущен на орбиту в октябре прошлого года. Они дополняют американские спутники системы GPS, и как минимум один из них всегда находится над Японией, сообщает Укринформ.

Сигналы от этого спутника идут под таким углом, который позволяет избежать помех от небоскребов. Смартфоны и автомобильные навигаторы, которые ловят сигнал, будут показывать местонахождение более точно и надежно.

Спутники также отправляют специальный сигнал, который снижает погрешность позиционирования с 10 метров до нескольких сантиметров.