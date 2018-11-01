Платежеспособные банки Украины за январь-сентябрь 2018 года получили 10,9 млрд грн прибыли, что в 8 раз выше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 1,4 млрд грн.



Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины, операционные доходы банков за этот период выросли на 20,3% за счет чистых процентных и комиссионных доходов, расходы - на 24,5%.

По информации регулятора, за 9 месяцев сектор сформировал 19,9 млрд грн резервов, что на 24,2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.



