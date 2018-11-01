За прошедшие сутки, 31 октября, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, при этом противник 5 раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на луганском направлении, вблизи населенного пункта Нижнее, ночью враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из артиллерии калибра 122 мм, и примерно в то же время открывал огонь в районе Крымского из минометов калибра 82 и 120 мм.

Два случая применения оккупантами минометов зафиксировано также вблизи Золотого.

Кроме того, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Авдеевка, Пески, Новотроицкое, Березовое, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Водяное, Гнутово, Лебединское и Широкино. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.

В ходе боевых действий ранены двое военнослужащих из состава Объединенных сил.

С начала этих суток зафиксирован обстрел позиций Объединенных сил в районе Авдеевки из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.

По данным разведки, 31 октября четверо боевиков российских оккупационных войск получили ранения.