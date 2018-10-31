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Европейский Союз настаивает, что запланированные на 11 ноября так называемые «выборы» в ОРДЛО противоречат Минским соглашениям. Об этом в среду на брифинге в Брюсселе сообщила пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, отвечая на вопрос журналистов, сообщает «Европейская правда».

Косьянчич напомнила, что в сентябре Евросоюз обнародовал заявление, которое очень четко отражает позицию ЕС о проведении так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Восточной Украины.

«Реализация Минских соглашений всеми сторонами играет ключевую роль в достижении мирного решения конфликта на Востоке Украины. И в этом контексте так называемые «выборы», которые будут проведены 11 ноября в так называемых Донецкой и Луганской народных республиках, противоречит духу и букве Минских соглашений, содержат конкретные положения по организации местных выборов в регионе», - сказала Косьянчич.

Представительница Еврокомиссии напомнила, что ЕС полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, и призвала Россию повлиять на сепаратистов для сохранения реализации Минских соглашений.

«Необходимо избегать всех шагов, которые будут препятствовать реализации Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия полностью использует свое влияние на сепаратистов в этом вопросе», - сказала она.

Напомним, ранее боевики анонсировали проведение «выборов»на территории ОРДЛО 11 ноября 2018 года.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что намерение оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях провести так называемые «внеочередные выборы», грубо нарушают обязательства РФ как стороны Минских договоренностей.

Государственный департамент США призвал РФ отменить незаконные и фиктивные «выборы» в ОРДЛО.
ForUm

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