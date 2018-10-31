Здоровье осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова практически пришло в норму после голодовки, он вернулся к творческой деятельности, сообщил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«В настоящее время состояние здоровья осужденного Сенцова удовлетворительное. Он четко следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию», - сказал Максименко журналистам, передает Интерфакс.

По его словам, за прошедшие три недели Сенцов набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу. «Он принимает обычную пищу с учетом ранее данных рекомендаций врачей-специалистов и продолжает находиться под наблюдением медицинских работников», - сказал Максименко.

Также, отметил он, Сенцов «вернулся и к активной творческой жизни». «Он пишет несколько книг и пьесу, в которых планирует отразить современный взгляд на семейные отношения. Несомненно, тема, выбранная Олегом Сенцовым, весьма актуальна, так как затрагивает жизненные моменты каждого человека», - сказал замдиректора ФСИН.

Он добавил, что Сенцов «поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства, обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы».

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. 5 октября он сообщил, что с 6 октября вынужден прекратить голодовку, которую он держал 145 дней.

При этом режиссер считает, что цель голодовки не достигнута.