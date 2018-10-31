также в разделеМир
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний парень 116
В Афганистане разбился военный вертолет: погибли 25 человек 54
Ответ «фабрике троллей»: В Чехии появилось «движение эльфов» 23
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 27
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 41
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов 55
Трамп решил отменить гражданство США по рождению 41
Российский авианосец получил пятиметровую пробоину при падении крана 48
Названа возможная причина крушения индонезийского Boeing 78
Францию накрыл мощный снегопад, обесточены 200 тысяч домов 114
МИД Польши: Германия действует вопреки позиции ЕС в вопросе «Северного потока-2» 42
В РФ затонул плавучий док, в котором ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов» 99
В Италии из-за сильных дождей погибли 6 человек 33
В Стамбуле открыли аэропорт, который станет крупнейшим в мире 121
На месте крушения Boeing в Индонезии обнаружили останки 10 погибших 76
В США застрелили известного рэпера 61
Ассанж заявляет, что Эквадор намерен выдать его США 35
В Пакистане пассажирский автобус упал в пропасть, погибли 17 человек 18

В Индии открыли самую высокую в мире статую – 182-метровый монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю, назвав его «Статуей Единства».

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на The Guardian.

«Индия открыла самую высокую в мире статую», - говорится в сообщении.

На фоне протестов местных активистов статую накануне и во время открытия охраняли 5000 полицейских.

По словам лидера группы общин в районе Нармада Ананда Мазгонкара, во вторник полиция задержала 12 человек, однако в самой полиции это отрицают.

Как отмечает издание, Статуя Единства не единственный монумент Индии, который участвует в мировой гонке по самым высоким статуям. В декабре 2016 года премьер-министр страны Моди заложил первый камень в строительство еще более высокой статуи — монумента национальному герою Чхатрапати Шиваджи в штате Махараштра. Высота статуи без постамента, как планируется, превысит 190 метров, что сделает ее самой высокой в мире.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги