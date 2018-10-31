В Индии открыли самую высокую в мире статую – 182-метровый монумент деятелю индийского национально-освободительного движения Виллабхаи Пателю, назвав его «Статуей Единства».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Индия открыла самую высокую в мире статую», - говорится в сообщении.

На фоне протестов местных активистов статую накануне и во время открытия охраняли 5000 полицейских.

По словам лидера группы общин в районе Нармада Ананда Мазгонкара, во вторник полиция задержала 12 человек, однако в самой полиции это отрицают.

Как отмечает издание, Статуя Единства не единственный монумент Индии, который участвует в мировой гонке по самым высоким статуям. В декабре 2016 года премьер-министр страны Моди заложил первый камень в строительство еще более высокой статуи — монумента национальному герою Чхатрапати Шиваджи в штате Махараштра. Высота статуи без постамента, как планируется, превысит 190 метров, что сделает ее самой высокой в мире.