Генический районный суд Херсонской области принял решение предоставить журналисту местного интернет-издания «Новый визит» Геннадию Осьмаку и его семье личную охрану на время слушания дела.

Как сообщает Национальный союз журналистов Украины, это решение суд принял после очередных угроз в адрес Осьмака, пострадавшего от нападения на акции протеста перевозчиков-нелегалов 7 месяцев назад.

«Защиту будут обеспечивать сотрудники Национальной полиции на время судебных разбирательств дела о нападении на Осьмака – за 30 минут до начала судебного заседания и в течение 30 минут после. Юридическую помощь пострадавшему журналисту предоставляет Национальный союз журналистов Украины», - отмечается в сообщении.

«Следствие длилось чуть более полугода, что для украинских реалий весьма незначительный срок, и вот дело направлено в суд, где 22 октября состоялось первое слушание, - комментирует секретарь НСЖУ, правозащитник Валерий Макеев. - Все время поддержку в этом деле пострадавшему журналисту оказывали медиа-юристы НСЖУ. Когда же во время суда некоторые из нападавших снова начали вести себя агрессивно и угрожали Геннадию, по совету адвокатов НСЖУ, журналист подал соответствующее ходатайство в суд, который и принял инновационное для украинских реалий решение о предоставлении персональной охраны пострадавшему и членам его семьи».

Напомним, инцидент произошел 22 марта в Геническе. Около сотни перевозчиков-нелегалов вышли к зданию райгосадминистрации, чтобы выразить протест по налаживанию регулярного автобусного сообщения с контрольным пунктом въезда-выезда «Чонгар» на админгранице с аннексированным Крымом. Осьмак, известный местный журналист, член НСЖУ, в это время присутствовал в райгосадминистрации, и, узнав о происшествии, лично прибыл на акцию, чтобы ее осветить.

Во время съемки он сказал, что является журналистом. Кое-кто начал давать комментарий, но потом «настроение» митингующих неизвестно почему изменилось, и в адрес журналиста звучали оскорбления, ругань и угрозы. Журналист еще раз представился и сказал, что выполняет профессиональную деятельность. Но митингующие и дальше вели себя агрессивно, препятствовали в работе, угрожали и оскорбляли журналиста.

За помощью в защите прав Осьмак обратился к НСЖУ. По результатам предоставленных консультаций журналист подал заявление в полицию о противоправных действиях против него. И уже на следующий день было открыто уголовное производство по ст. 171 УК Украины - препятствование законной профессиональной деятельности журналиста.